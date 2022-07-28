Luan Peres kimdir? Luan Peres kaç yaşında? Luan Peres bonservis bedeli ne kadar?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:26

Futbol takımlarından art arda gelen transfer haberleri, rekabeti üst seviyeye taşıdı. Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin 18 milyon Euro’ya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni oyuncusunu buldu. İşte 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres hakkında merak edilenler...

LUAN PERES KİMDİR?



19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da doğan Luan Peres, profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı. Peres, sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formalarında ter döktü.



Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Luan Peres, geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla görev aldığı 49 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.

PERES'İN BONSERVİS BEDELİ

Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.