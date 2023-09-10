Suriyeli graffiticiden Fas'a: Acınız bizim acımız

AA
10 Eylül 2023 Pazar, 17:08
<p>Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de Fas depremini ele aldı.</p>

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de Fas depremini ele aldı.

<p>İdlib'in kuzeyindeki Binniş beldesinde, Suriye ordusunun saldırıları sonucu yıkılan bir binanın duvarına deprem yaşayan Fas halkının çektiği acıları resmetti.</p>

İdlib'in kuzeyindeki Binniş beldesinde, Suriye ordusunun saldırıları sonucu yıkılan bir binanın duvarına deprem yaşayan Fas halkının çektiği acıları resmetti.

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<p>Türkçede <strong>"deprem"</strong> anlamına gelen "Zilzel" kelimesini resmeden Esmer, <strong><em>"Acınız acımızdır, Geçmiş olsun Fas"</em> </strong>yazılarını Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara çizdi.</p>

Türkçede "deprem" anlamına gelen "Zilzel" kelimesini resmeden Esmer, "Acınız acımızdır, Geçmiş olsun Fas" yazılarını Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara çizdi.

<p>Grafiti sanatçısı Esmer, yaptığı açıklamada, <strong><em>"Fas'ta yaşanan felaketi gördük ve kardeşlerimizin acılarına üzüldük"</em></strong> dedi.</p>

Grafiti sanatçısı Esmer, yaptığı açıklamada, "Fas'ta yaşanan felaketi gördük ve kardeşlerimizin acılarına üzüldük" dedi.

<p>Yıkılan evin duvarına dayanışma mesajı çizerek destek olmak istediklerini anlatan Esmer, <strong><em>"Acınız bizim acımız, sizinle hissettik, bu korkunç anları biz de yaşadık. Acil şifalar diliyoruz"</em></strong> ifadelerini kullandı.</p>

Yıkılan evin duvarına dayanışma mesajı çizerek destek olmak istediklerini anlatan Esmer, "Acınız bizim acımız, sizinle hissettik, bu korkunç anları biz de yaşadık. Acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

<h3>FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM</h3> <p>Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.</p> <p>Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.</p> <p>Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.</p>

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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