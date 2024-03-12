Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2024 Salı, 13:58
Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Küpe ve piercing takmak hala çoğu aile tarafından belli bir yaşa gelene kadar izin verilmezken, araştırmacılar küpe ve piercing takmanın binlerce yıldır devam eden bir uygulama olduğunu ortaya çıkardı.

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki "Boncuklu Tarla" arkeolojik alanında çalışan araştırmacılar, 11 bin yıl öncesine ait iskeletlerde vücudun delindiğine dair kanıtlar keşfetti. 

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Ankara Üniversitesi'nden bir ekibin Antiquity dergisinde yayımladığı analizlerde, sadece yetişkinlerin piercing yaptırdığını gösterdiği ve bu durumun tarih öncesi yetişkinliğe geçiş ritüeli olduğunun düşünüldüğü yer aldı.

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

ÇOCUK MEZARLARINDA SÜS EŞYASI BULUNMADI

Araştırmacılar, 11 bin yıllık mezarlarda yüzden fazla süs eşyası ortaya çıkardı. Bulunan süs eşyalarından 85'i eksiksizken, süs eşyalarının çoğu kireçtaşı, obsidyen veya nehir çakıllarından yapıldığı öğrenildi.

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Çocuk mezarlarının hiçbirinde bu süslemelere dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Ancak yapılan incelemer, piercinglerin hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunduğunu, ancak bunların yalnızca yetişkinler tarafından takıldığını ortaya koydu.

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Piercinglerin sadece estetik değil, aynı zamanda sosyal bir öneme de sahip olduğunu gösterdiğini belirten araştırmacılar, piercinglerin bir kişinin olgunluğa eriştiğine işaret eden bir geçiş töreni işlevi görmüş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Araştırma yazarlarından Dr. Emma Baysal, "Bu bulgular, bugün hala hayatımızın bir parçası olan geleneklerin, insanların 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce Batı Asya'da kalıcı köylere yerleşmeye başladığı önemli bir geçiş döneminde geliştirildiğini gösteriyor" ifadesinde bulundu. 

Tarih öncesi küpeler ve piercingler: Türkiye'de keşfedildi!

Dr. Baysal, "Boncuklar, bilezikler ve kolyeler içeren çok karmaşık süsleme uygulamaları vardı ve bunların hepsi insan vücudu aracılığıyla ifade edilen çok gelişmiş bir sembolik dünya içeriyordu" sözlerini ifadesine ekledi.

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