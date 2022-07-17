Yeni çıkan kitap Meghan Markle'ın kraliyetle iplerini koparan olayı anlattı
Yeni çıkan bir kitap, kraliyet ailesinde huzursuzluk yaratabilecek cinsten. Kitapta yer alan iddiaya göre Kraliçe Elizabeth ve oğlu Prens Charles, Meghan Markle’dan ABD’ye giderek babasıyla daha karmaşık bir anlaşmazlığa dönüşen ilişkisini düzeltmesini istedi.
Bu talep de Meghan Markle ve Prens Charles’ın ‘Megxit’ olarak adlandırılan kraliyetten ayrılma sürecini hızlandırdı.
NTV'de yer alan habere göre, İngiliz gazeteci Tom Bower'ın yazdığı ‘İntikam: Meghan, Harry ve Windsors Arasındaki Savaş’ adlı kitap, Prens Charles ve Kraliçe'nin, Harry ve Meghan Markle'ın Mayıs 2018'deki nikahlarından haftalar sonra, Düşes'in Thomas Markle ile kamuoyu önünde yaşanan anlaşmazlığı düzeltmeye çalışması için bir konferans görüşmesi yaptığını, Meghan Markle’ın ise onların isteğine uymayı reddettiğini anlatıyor.
Bower’a göre, 77 yaşındaki Thomas Markle, düğüne katılmayacağını söylemişti, çünkü o dönemde paparazzilere verdiği fotoğraflardan dolayı utanç duyuyordu. Emekli Hollywood aydınlatma yönetmeni olan Thomas Markle, o dönem birkaç röportajda kraliyet ailesini eleştirmiş, kızıyla iletişim kurmanın hiçbir yolu olmadığını ve onunla bir daha konuşmadan öleceğinden korktuğunu belirtmişti.
"BABASIYLA ÇELİŞTİ"
Bower, Thomas Markle’ın iddialarının, Meghan Markle'ın, babasının düğüne uçamayacak kadar hasta olduğu açıklamasıyla çeliştiğini yazdı. Yazara göre, Temmuz 2018'e kadar Prens Charles, Meghan Markle'dan giderek daha fazla rahatsız olmuştu. Bower, “Onu veya ne istediğini hiçbir zaman gerçekten anlamamıştı” diye yazdı.
MARKLE TALEBİ REDDETTİ
Bower’a göre, Prens Charles, oğlu Harry’ye, “Gidip babasını görerek bu sorunu bitiremez mi?” diye sordu.
Meghan, Harry, Charles ve Kraliçe arasında yapılan konferans görüşmede, Meghan, babasının yaşadığı Meksika'ya uçabileceğini düşünmenin "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve “Bir şekilde, kraliyet ailesine daha fazla utanç getirebilecek bir medya ilgisi ve müdahalesine neden olmadan babamla özel olarak konuşmayı umuyorum” dedi.
Bu konuşmadan iki hafta sonra Meghan ve Harry çifti, Instagram’dan yaptıkları açıklamayla kraliyet görevlerini bırakmak istediklerini belirtti.
"DIŞLANMIŞ HİSSETTİ"
Bower, Markle’ın Cambridge Düşesi Kate Middleton tarafından da iyice dışlandığını hissettiğini yazdı.
Kitapta, “Meghan Markle, saray yetkililerinin, onun imajını korumayı reddetmesine kızdı. Personelin kendisini bir birey olarak tanıtmak yerine tüm kraliyet ailesinin içinde konumlandırmak üzere istihdam edilmesini reddetti. Özellikle Meghan, Thomas Markle'ı resmi olarak eleştirmeyi reddetme konusunda öfkeliydi. Onun bakış açısına göre Meghan tecrit edilmiş, savunmasız ve gelenekler tarafından boğulmuş durumdaydı” ifadesi yer aldı.
VOGUE KAPAĞINA KRALİÇE'Yİ ALMADI
Kraliyet rollerini tamamen bırakma planı, Meghan Markle’ın konuk editörlüğünü yaptığı İngiliz Vogue'un Eylül 2019 sayısının yayınlanmasından sonra yapıldı. Bower, "toplumu yeniden şekillendiren" 15 kadının yer aldığı kapakta Kraliçe'nin yer almamasının, kraliyet ailesinde bomba etkisi yarattığını yazdı.
O yılın kasım ayında Meghan Markle, Frogmore Kır Evi’nde Hillary Clinton tarafından ziyaret edildi ve Markle, eski ABD Dışişleri Bakanı'na kaygılarını anlattı. İki hafta sonra, Markle ve Harry Noel'i Kraliçe ile Sandringham'da geçirmeyeceklerini açıkladı ve mayıs ayında doğan bebekleri Archie ile birlikte Vancouver'daki bir malikaneye gitti.
Bower, "Meghan, Los Angeles ekibine İngiltere'den ayrılmaları için en iyi şartlar hakkında danıştı. Los Angeles’taki danışmanlarından gelen teşvik baş döndürücüydü. Meghan, Sussex markasının, Obama'ların elde ettiği fırsatlarla aynı küresel fırsatları sunduğundan emindi” ifadelerini kullandı.
Ocak 2020’de Meghan ve Harry çifti, oğulları Archie ile birlikte İngiltere’den ABD’ye taşındı. Kraliyetten ayrılığı İngiliz basını ‘Megxit’ adını verdi. Çiftin geçen yıl haziran ayında Lilibet Diana adı verdikleri kızları dünyaya geldi.
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