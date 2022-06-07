Prens Harry ve Meghan Markle, kızlarının fotoğrafını ilk kez paylaştı
Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını paylaştı.
Geçen hafta Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılan Prens Harry ile Meghan Markle, sadece St. Paul's Katedrali'ndeki etkinlikte halkın karşısına çıktıktan sonra ABD'ye geri döndü.
Geçen sene ikinci çocukları dünyaya gelen çift, ilk kez birinci yaş gününe özel fotoğrafları yayımladılar.
Lilibet'in doğum günü için Harry ve Markle'ın Windsor'daki konutunun bahçesinde ailenin yakın arkadaşlarının davet edildiği bir piknik yapıldığı öğrenilirken Lilibet'in Prens Harry'e benzerliği dikkat çekti.
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