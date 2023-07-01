Yeni hapishane 'lüks otel' tartışması yarattı

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2023 Cumartesi, 12:38
<p>İngiltere'nin <strong>Leicester</strong> kentinde, 1 Temmuz'da (bugün) açılışı yapılan, <strong>bin 715</strong> mahkum kapasiteli <strong>HMP Fosse Way Cezaevi</strong>, eleştirmenler tarafından otele benzetildi.</p>

İngiltere'nin Leicester kentinde, 1 Temmuz'da (bugün) açılışı yapılan, bin 715 mahkum kapasiteli HMP Fosse Way Cezaevi, eleştirmenler tarafından otele benzetildi.

<p>Bazı eleştirmenlerse hapishaneyi öğrenci yurtlarıyla kıyasladı. Zira pencerelerde parmaklık yok ve mahkumların keyifli zaman geçirmesi için tasarlanmış pek çok atraksiyon mevcut...</p>

Bazı eleştirmenlerse hapishaneyi öğrenci yurtlarıyla kıyasladı. Zira pencerelerde parmaklık yok ve mahkumların keyifli zaman geçirmesi için tasarlanmış pek çok atraksiyon mevcut...

<p>Özel bir şirket tarafından işletilen cezaevi, İngiliz kanunlarına göre <strong>C tipi</strong>, yani <strong>"en düşük güvenlik seviyesine"</strong> sahip cezaevi ve bu da şu anlama geliyor...</p>

Özel bir şirket tarafından işletilen cezaevi, İngiliz kanunlarına göre C tipi, yani "en düşük güvenlik seviyesine" sahip cezaevi ve bu da şu anlama geliyor...

<p>İngiltere'deki C tipi cezaevlerinde, <strong>en az 12 ay hapis cezasına çarptırılmış ve kaçma ihtimali bulunmayan</strong>, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumlar yatıyor.</p>

İngiltere'deki C tipi cezaevlerinde, en az 12 ay hapis cezasına çarptırılmış ve kaçma ihtimali bulunmayan, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumlar yatıyor.

<p>C tipi cezaevleri genellikle mahkumların rehabilitasyonuna odaklanıyor; onlara iş eğitimi almaları ve hayatlarını yeniden rayına oturtmaları için imkanlar sağlıyor.</p>

C tipi cezaevleri genellikle mahkumların rehabilitasyonuna odaklanıyor; onlara iş eğitimi almaları ve hayatlarını yeniden rayına oturtmaları için imkanlar sağlıyor.

<p>Cinayet, tecavüz ve terör suçları gibi suçlardan hüküm giymiş mahkumlar ise <strong>"yüksek güvenlikli A tipi cezaevlerinde"</strong> kalıyor.</p>

Cinayet, tecavüz ve terör suçları gibi suçlardan hüküm giymiş mahkumlar ise "yüksek güvenlikli A tipi cezaevlerinde" kalıyor.

<p>HMP Fosse Way'de, mahkumlar için <strong>inşaat aracı simülatörü</strong>, <strong>kütüphane</strong>, <strong>halı saha</strong>, <strong>müzik ve spor tesisleri</strong> bulunuyor.</p>

HMP Fosse Way'de, mahkumlar için inşaat aracı simülatörü, kütüphane, halı saha, müzik ve spor tesisleri bulunuyor.

<p>Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı eleştirilere, tesisin <strong>600 kişiye istihdam yaratacağını söyleyerek</strong> yanıt veriyor.</p>

Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı eleştirilere, tesisin 600 kişiye istihdam yaratacağını söyleyerek yanıt veriyor.

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