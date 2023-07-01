Yeni hapishane 'lüks otel' tartışması yarattı
İngiltere'nin Leicester kentinde, 1 Temmuz'da (bugün) açılışı yapılan, bin 715 mahkum kapasiteli HMP Fosse Way Cezaevi, eleştirmenler tarafından otele benzetildi.
Bazı eleştirmenlerse hapishaneyi öğrenci yurtlarıyla kıyasladı. Zira pencerelerde parmaklık yok ve mahkumların keyifli zaman geçirmesi için tasarlanmış pek çok atraksiyon mevcut...
Özel bir şirket tarafından işletilen cezaevi, İngiliz kanunlarına göre C tipi, yani "en düşük güvenlik seviyesine" sahip cezaevi ve bu da şu anlama geliyor...
İngiltere'deki C tipi cezaevlerinde, en az 12 ay hapis cezasına çarptırılmış ve kaçma ihtimali bulunmayan, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumlar yatıyor.
C tipi cezaevleri genellikle mahkumların rehabilitasyonuna odaklanıyor; onlara iş eğitimi almaları ve hayatlarını yeniden rayına oturtmaları için imkanlar sağlıyor.
Cinayet, tecavüz ve terör suçları gibi suçlardan hüküm giymiş mahkumlar ise "yüksek güvenlikli A tipi cezaevlerinde" kalıyor.
HMP Fosse Way'de, mahkumlar için inşaat aracı simülatörü, kütüphane, halı saha, müzik ve spor tesisleri bulunuyor.
Birleşik Krallık Adalet Bakanlığı eleştirilere, tesisin 600 kişiye istihdam yaratacağını söyleyerek yanıt veriyor.
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