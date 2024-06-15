Galler Prensesi Kate, halka açık bir etkinliğe katıldı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 14:17

Güncelleme: 15.06.2024 - 14:17

Galler Prensesi Kate, beş ay önceki ameliyatın ardından kanser teşhisi konulmasından bu yana ilk halka açık görünümünü cumartesi günü gerçekleştirdi.

Kate, soluk renkli bir kıyafetle üç çocuğuyla birlikte "Trooping the Colour" adlı yıllık askeri geçit töreni öncesinde bir arabada yer aldı. Bu tören, Londra merkezindeki Buckingham Sarayı yakınlarında gerçekleşen ve İngiliz hükümdarı Kral Charles'ın resmi doğum gününü kutlayan bir etkinlik.

KALABALIK TEZAHÜRAT YAPTI

Yolları dolduran kalabalıklar, arabanın geçişi sırasında el sallayarak ve tezahürat yaparak Kate'i selamladı. Kral Charles, Kraliçe Camilla ile ayrı bir arabada yer alırken, varisi olan Prens William ise Kate'in eşi olarak diğer üst düzey kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte at sırtında geçit törenine katıldı.

42 yaşındaki Kate, kanser teşhisi duyurulduğundan bu yana önleyici kemoterapi gördü ve tedavisi devam ederken sağlığındaki iyileşme sayesinde geçen Aralık ayından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı.

KİŞİSEL MESAJ

Kate, cuma günü bir kişisel yazılı mesajında, iyi ilerleme kaydettiğini ancak "henüz tamamen iyileşmediğini" belirtti. Cumartesi günü düzenlenecek geçit törenine katılmayı dört gözle beklediğini ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe daha katılmayı umduğunu ifade etti.

Kate, Ocak ayında büyük bir karın ameliyatı geçirdikten sonra iki hafta hastanede kaldı ve iki ay sonra testlerin kanser olduğunu ortaya çıkardığını duyurdu.

Kate, cuma günü yayınladığı mesajında, dünya çapında aldığı binlerce nazik mesajdan etkilendiğini ve bu mesajların kendisi ve William için büyük bir fark yarattığını belirtti, "İyi ilerleme kaydediyorum, ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi, iyi günler ve kötü günler var" dedi.

Kate’in ofisi Kensington Sarayı, kanser türü veya tedavi süreci hakkında ayrıntı vermekten kaçındı, sadece önleyici kemoterapinin Şubat ayında başladığını söyledi.

Kate’in hastalığı, 75 yaşındaki Kral Charles’ın da kanser tedavisi gördüğü döneme denk geldi. Charles, Nisan ayında kamu görevlerine geri döndü ve yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor, ancak iyileşme sürecini riske atmamak için takvimindeki taahhütler sınırlı tutuluyor.