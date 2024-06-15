Galler Prensesi Kate Middleton, aylar sonra ilk kez halkın karşısına çıkacak

Yayınlanma: 15.06.2024 - 13:11

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:12

Galler Prensesi Kate Middleton dün yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı Ocak ayından bu yana ilk kez halka açık bir etkinlik olan Kral’ın Doğum Günü Geçit Töreni’ne katılacağını belirtti.

Prenses bugün katılacağı etkinlik ile ilgili açıklamasında, “Tedavim devam ediyor ve birkaç ay daha devam edecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde okul hayatımla ilgilenmek, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere kişisel zaman ayırmak ve evden küçük işler yapmaya başlamak büyük bir keyif.

Bu hafta sonu ailemle birlikte Kralın Doğum Günü Geçit Töreni'ne katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum” dedi.

GALLER PRENSESİNE DESTEK MESAJLARI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tüm ülkenin Prensesin yanında olduğunu belirterek, “Galler Prensesi'nin açıklaması özellikle kanserle mücadele eden kişiler ve aileleri için anlamlı olacaktır. Onun sözlerinde aynı mücadeleyi görecek ve onun gücünden umut ve ilham alacaklardır. Majestelerinin Doğum Günü Geçit Törenine katılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum ve tüm ülkenin onun arkasında olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Muhalefet Parti Lideri Keir Starmer ise, “Galler Prensesi'nin sözleri benzer mücadeleler veren pek çok kanser hastası için ilham kaynağı ve teselli kaynağı olacaktır. Ekselanslarına tedavisine devam ederken en iyi dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

İngiliz Gazeteci Piers Morgan açıklamasında, “Tekrar hoş geldiniz, Ekselansları” ifadelerine yer verdi.