Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?

Bir süredir sağlığı hakkında spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton’ın kim olduğuna dair bilgiler yurttaşlar tarafından gündeme geldi. Peki, Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 23:24
Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?
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Galler Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak günü midesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu. Hakkında çıkan kanser olduğuna dair haberlerin yalanlandığı Galler Prensesi Kate’in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

KATE MIDDLETON KİMDİR?

Cambridge Düşesi Catherine, doğum adıyla Catherine Elizabeth "Kate" Middleton, 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da dünyaya geldi. Eski bir havayolu yetkilisi ve harekât memuru olan babası Michael Francis Middleton ile eski bir havayolu hostesi olan annesi Carole Elizabeth Goldsmith Middleton'ın kızıdır. Middleton'ın iki kardeşi vardır. Bunlar; Philippa "Pippa" Charlotte ve James William'dır.

Prens William ile Kenya'da 20 Ekim 2010'da nişanlanan Middleton, nişanlarını 16 Kasım 2010'da kamuoyuna duyurdu. Çiftin düğünü 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de gerçekleşti ve Kate Middleton, gelinliği için Alexander McQueen'den Sarah Burton tasarımını tercih etti.

Çiftin ilk çocuğu, Prens George, 22 Temmuz 2013'te doğdu. İkinci çocukları, Prenses Charlotte ise 2 Mayıs 2015'te dünyaya geldi.

KATE MIDDLETON NEREDE?

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate ile ilgli sorular gündemden düşmüyor. İngiliz kraliyet ailesi ise sessiz.

42 yaşındaki Prenses Kate, 16 Ocak'ta başkent Londra'da batın ameliyatı geçirdi.

İki hafta hastanede kalan prensesin taburcu olup iyileşme süreceğine girdiği duyuruldu. Prenses, o günden beri yani yaklaşık 3 aydır kamuoyu önüne hiç çıkmadı.

Bu durum spekülasyonları da beraberinde getirdi.


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