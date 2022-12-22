Gatwick Havalimanı'nda dehşet: Uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

22 Aralık 2022 Perşembe, 12:00

Gambiya hükümet sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada, Gambiya'nın başkenti Banjul'dan Londra'nın Gatwick Havaalanı'na uçan, İngiliz havayolu şirketi TUI Airways'e ait bir jette, bir erkek cesedi bulunduğunu duyurdu.

Sözcü Ebrima G Sankareh basına demecinde, "Elde edilen bilgilere göre, uçağın tekerlek bölümünde siyahi bir erkek cesedi bulunmuştur. Maktulün yanında adını, yaşını, uyruğunu ya da seyahat güzergahını belirlememize yardımcı olacak herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu aşamada kim olduğu net değildir" ifadelerine yer verdi.

Sussex Polisi cesedin, 7 Aralık günü sabah saat 4 sularında Gatwick Havalimanı'nda bulunduğunu açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "7 Aralık günü sabah saat 4 sularında Gambiya'dan gelen bir uçağın iniş takımlarında bir erkek cesedi bulunması üzerine polis çağrılmıştır. Yetkililer soruşturmayı sürdürmektedir ve Adli Tabip için bir rapor hazırlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.