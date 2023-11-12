Gazze zirvesinde ortak bildiri: ‘İsrail’e silah ihracatını derhal durdurun’

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:20

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:20

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildirgede, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları savaş suçu olarak betimlemesi talep edilirken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı’na İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıldı.

Zirve’nin ardından yapılan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail’in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail’in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz. Gazze’ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz.”