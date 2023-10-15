Gazze'de 'acil kan bağışı' çağrısı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:16

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:17

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor" ifadesi kullanıldı.

"YÜZDE 70'İ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM KALDI"

Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin daha önceki açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine UNRWA'ya bağlı merkezlerin boşaltıldığını ve hizmetlerin durdurulduğunu ifade etmişti.

Kudra, "Bu nedenle Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı" demişti.

Kudra açıklamasında ayrıca, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırıları hatırlatmış ve "İsrail 2014 yılında 51 günde öldürdüğünden daha fazlasını 8 günde öldürdü" diyen Kudra, İsrail'in Filistinlilere orantısız güç kullanması ve sistematik olarak devam ettirdiği saldırıların "etnik temizlik" anlamına geldiğini vurgulamıştı.