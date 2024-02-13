Gazze'de işkence: Gözaltı videolarına inceleme

Filistinlilerin elleri ve gözleri bağlıyken çekilen videolarının internette paylaşılmasının ardından İsrail askerlerinin kimliklerini tespit eden BBC, İsrail ordusunun inceleme başlatacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:22
Gazze'de işkence: Gözaltı videolarına inceleme
Abone Ol google-news

İsrail ordusu, Gazze’de gözaltına alınan kişileri elleri ve gözleri bağlıyken çeken ve videolarını internette paylaşan askerlerle ilgili işlem başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, beklenen davranışı göstermeyen sıra dışı vakaları tespit etmek için çalışılacağı kaydedildi. BBC’nin doğrulama servisi BBC Verify, Kasım’dan bu yana İsrailli askerlerin paylaştığı yüzlerce saatlik videoları izleyerek gözaltındaki sekiz kişiyi teşhis etmişti.

BBC’nin haberine açıklama yapan ordu sözcüleri, bir askerin görevine son verildiğini duyurdu. Son açıklamada "emir komuta zincirinde önlemler alınacağı" da ifade edildi.

İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Fotoğraf bir saha sorgulaması sırasında çekilmiştir. Şüpheli yaralanmadı. Bir yedek asker IDF emir ve değerlerine aykırı olarak bu fotoğrafı çekmiş ve yayınladı. Kısa süre önce hizmetinin sona erdirilmesine karar verildi" denildi.

Gözaltındaki kişilerin elleri ve gözleri bağlıyken çekilen videolarının internette paylaşılması, uluslararası hukukun ihlali olabilirken, BBC’ye konuşan hukukçular, savaş hukukuna göre gözaltına alınan kişilerin aşağılama veya kamuya teşhir edilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in uluslararası ceza mahkemelerindeki kıdemli danışmanı Dr. Mark Ellis bu videoların, savaş esirlerine yönelik uluslararası kuralların ihlali anlamına gelebileceğini söyledi. Üçüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 31. maddesi savaş esirlerinin şiddet, tehdit, aşağılama veya kamuoyunun merakından korunması gerektiğini belirtiyor.

Hukukçular, İsrailli askerlerin videodaki davranışlarının kötü muamele olarak sınıflandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Tespit edilen sekiz tutuklu videosunun tamamı, kimliklerini gizlemeyen görevdeki ya da eski askerler tarafından paylaşıldı.

Uluslararası insan hakları avukatı Geoffrey Nice, görüntülerle ilgili olarak bir yedek askerin görevden alınmasının ötesinde daha geniş bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Geoffrey Nice verdiği demeçte "Askerlerin içinde bulundukları atmosfer, hemen üstlerindeki emir komuta zincirini ve muhtemelen en tepedeki emir komuta zincirini yansıtır. Bu her zaman araştırılması gereken bir konudur" dedi.

IDF sözcüsü Peter Lerner, Geoffrey Nice'a "Sahada hatalar olabilir. Operasyonlarımızı hem savaş alanında hem de sorgu odasında yasalar ve talimatlar çerçevesinde yürütüyoruz ve bunların ihlali söz konusu olduğunda disiplin ya da diğer yöntemlere başvuruyoruz" cevabını verdi. 


gazze haberleri gözaltı haberleri işkence haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı

Lunaparkta korkunç kaza: Dönen salıncak yere çakıldı
Pasaportsuz biletsiz uçtu: Tutuklandı

Pasaportsuz biletsiz uçtu: Tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'

Rusya'dan 'Baykar' uyarısı: 'Fabrika meşru hedeftir...'
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'

Melih Gökçek 'bunu izleyen Mansur'a oy vermez' diye paylaştı, İYİ Parti'den yanıt geldi: 'Bir trolbaşının oyunu yine bozuldu'
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı

'Uçan taksi' döneminin başlayacağı kent açıklandı
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi