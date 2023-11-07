Gazze’de yerinden edilenlerin sayısı açıklandı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:52

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:52

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona yaklaştığını duyurdu.

UNRWA tarafından yayımlanan raporda, “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı (717 bin), kuzey de dâhil olmak üzere Gazze'nin beş vilayetinde bulunan 149 UNRWA tesisinde barınmaktadır. 557 binden fazla yerinden edilmiş kişi Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 92 tesiste barınmaktadır. İsrail makamları tarafından tahliye emri verilmeden önce, 12 Ekim 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş kişi kuzeyde ve Gazze bölgelerinde bulunan 57 UNRWA okulunda barınmaktaydı. UNRWA, yerinden edilenlere yardım etmek veya onları korumak için bu barınaklara erişememektedir, ihtiyaçları ve koşulları hakkında bilgi sahibi değildir” denildi.

UNRWA, son 24 saatte 5 çalışanın daha hayatını kaybettiğini ve şu ana kadar örgüt bünyesinde görev yapan 88 kişinin öldüğünü ifade ederek, “Son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 5 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti. UNRWA, Ekim ayı sonlarında düzenlenen saldırılarda 4 meslektaşının daha öldüğünü teyit etti. Böylece çatışmaların başlamasından bu yana öldürüldüğü teyit edilen toplam UNRWA çalışanı sayısı 88'e yükselirken en az 25 kişi de yaralandı. Bir UNRWA çalışanı, evine isabet eden bir bomba nedeniyle ciddi şekilde yaralandı; kocası ve 3 çocuğu öldü. UNRWA tesislerinin 7 Ekim'den bu yana zarar gördüğü teyit edilen tesis sayısı 48'dir” dedi.