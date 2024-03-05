Gazze'ye havadan yardım

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:34

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:34

İsrail’in 150 gündür saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne birçok ülke tarafından havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor.

İsrail’in insani yardımların girişine izin vermediği kuzey bölgesine havadan yardım ulaştırıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, açlıkla mücadele eden çok sayıda Gazzelinin yardımlara doğru koştuğu görüldü.

