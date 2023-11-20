İsrail'den rehine iddiası: 'Şifa Hastanesi'ne götürüldüler'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:09

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:09

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası rehin alınanlardan bazılarının Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü gösterdiğini iddia ettiği bir videoyu gazetecilere gösterdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, rehinelerden biri olan 19 yaşındaki İsrail askeri Noa Marciano'nun, Şifa Hastanesi'nde öldürüldüğünü öne sürdü.

Hagari, Marciano'nun Şifa Hastanesi'ne götürülüp öldürüldüğünü iddia ettiği konuşmasında şöyle konuştu:

"Bu sabah Noa'nın ailesine, bulgularımıza göre onun Şifa yakınlarındaki güvenli bir eve kaçırıldığı bilgisini verdik. İsrail ordusunun bölgedeki hava saldırıları sırasında Noa'yı rehin tutan Hamas teröristi öldürüldü. Noa da hava saldırısında yaralandı ancak hayati tehlikesi yoktu. Noa, Şifa Hastanesi'ne götürüldü ve orada başka bir Hamas teröristi tarafından öldürüldü"

BBC'de yer alan habere göre, İsrail ordusunun basın toplantısında gösterdiği video doğrulanamadı.

İSRAİL'İN YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLER

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin basın brifinginde gösterdiği ve 7 Ekim'de çekildiğini iddia ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki rehine Gazze'nin en büyük ve modern hastanesi El Şifa'ya götürülüyor. Videoda rehinlerden biri silahlı kişilere direniyor görünüyor, diğer rehine ise sedyeyle taşınıyor.

HASTANE İDDİASI

İsrail, hastane altında bulunan tünelin Hamas'ın komite merkezi olduğunu iddia etmişti. ABD de Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi de dahil bazı hastaneleri komuta merkezi olarak kullandığını ve hastanelerde silah depoları olduğunu öne sürmüştü. Hamas iddiaları yalanlamıştı.

Hamas ayrıca, daha önce Noa Marciano'nun, İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında öldüğünü iddia etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediği ifade edilmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in hava saldırılarında 12 bin 300 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de enkaz altında kalmış olabileceğini açıklamıştı.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlediği saldırılarda bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, 240'dan fazla kişi de rehin alınmıştı.