Gazze'yi sadece onlar andı: İki yerde yılbaşı kutlamalarına yasak

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:06

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:06

Pakistan hükümeti, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla yılbaşı kutlamalarını yasakladığını açıkladı ve insanları bunun yerine "sadeliğe dikkat etmeye" çağırdı.

Akşam saatlerinde televizyondan halka seslenen geçici Başbakan Anwaar-ul-Haq Kakar, Gazze Şeridi'ndeki durum nedeniyle hükümetin "yeni yıl kutlamalarıyla ilgili her türlü etkinliği tamamen yasakladığını" söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız hava bombardımanı ve kara işgali, bölgenin kuzeyinin büyük bölümünü harabeye çevirdi.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 21.500'den fazla kişi öldürüldü. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırısında 1.200 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

BAE'NİN BİR EMİRLİĞİNDE İPTAL KARARI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üçüncü büyük emirliği olan Sharjah'taki yetkililer, Gazze ile dayanışma amacıyla tüm havai fişek gösterileri de dahil olmak üzere geleneksel yılbaşı kutlamalarını iptal etti.

Sharjah Polisi 27 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada kutlamalara katılan kişilere karşı yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Ancak bölgede başka hiçbir yerde böyle bir yasak ilan edilmedi. Abartılı yılbaşı kutlamalarıyla tanınan diğer emirlikler de yasak ilan etmedi.