Geri dönmek istedi: Uçuş görevlisini ısırdı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:55

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:55

Bir ABD'li havayolu şirketi, Tokyo'dan Seattle'a gidecek olan yolcu uçağındaki bir yolcunun, uçuş görevlisini ısırarak Tokyo'ya dönmeye zorladığını iddia etti.

Uçak havalandıktan bir saat sonra Tokyo'ya geri dönerken, inişin ardından erkek yolcunun başkent havalimanında polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yolcunun kimlik bilgileri paylaşılmazken, uçuş görevlisinin hafif yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan durum, hava yolculuğu esnasında yaşanan ilk ısırma vakası olmazken 2022 yılında American Airlines ve Delta Airlines uçuşlarında da yolcuların kabin ekibini ısırdığı vakalara rastlandı.

Yolculara sırasıyla 81 bin 950 dolar ve 77 bin 272 dolar para cezası kesildi. Kesilen cezaların Federal Havacılık İdaresi tarafından şimdiye kadar uygulanan en yüksek cezalar olduğu belirtildi.

Bu ay, yolcuların kötü davranışları ve saldırganlıklarıyla ilgili çok sayıda olay bildirilirken, bu olaylar arasında bir yolcunun uçuş görevlisini yumrukladığı ve bir polis memuruna saldırdığı iddiasının ardından 3 Ocak'ta Texas havaalanına geri dönmek zorunda kalan American Airlines uçağı da bulunuyor.