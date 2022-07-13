Girdiği yarışmada bir şişeyi 2 dakikada bitirdi; yaşamını yitirdi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir kişi, katıldığı bir hızlı içki içme yarışmasında 2 dakikada bir şişe içki içtikten kısa süre sonra yaşamını yitirdi.
Limpopo vilayetindeki Louis Trichardt şehrinde meydana gelen olayda, 25-30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi kentteki tavernalardan birinde yüzde 35 oranında alkol içeren bir şişe likörü 2 dakikadan daha az bir sürede bitirdi.
Çevresindekiler tarafından alkışlanan ve devam etmesi yönünde teşvik edilen şahıs şişeyi bitirdikten kısa süre sonra yere yığıldı.
Sputnik'in aktardığına göre, yerel polis konuya dair yaptığı açıklamada mekan sahibinin de yarışmaya katıldığını ve yarışma duyurusunda bir şişe Jagermeister'ı belirli bir sürede içebilen kişiye 200 Güney Afrika Randı (1 Güney Afrika Randı, 1,03 Türk Lirası) ödül vaat edildiğini belirtti.
Polis, içkiyi kısa sürede içen kişilerden birinin olay yerinde yere yığıldığını ve hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığını kaydetti.
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