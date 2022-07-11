Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:19
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan 32 bidon içerisinde sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi.

Baskının ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 


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