Deprem hazırlığı: İstanbul’da 39 ilçeye 39 vali atandı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 13.08.2023 - 13:24

Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul’un afete hazırlıkları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Milliyet’in haberine göre, bu kapsamda ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.

İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILIYOR?

Ulaşılan güncel verilere göre, İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle: