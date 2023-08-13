Deprem hazırlığı: İstanbul’da 39 ilçeye 39 vali atandı
İstanbul’da deprem hazırlıkları kapsamında, ilgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 İlçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı.
Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul’un afete hazırlıkları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.
Milliyet’in haberine göre, bu kapsamda ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.
İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.
HANGİ HAZIRLIKLAR YAPILIYOR?
Ulaşılan güncel verilere göre, İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle:
- İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında bugüne kadar; bin 365 okul, 54 hastane, 61 poliklinik, 57 idari bina, 39 yurt binası, 23 sosyal hizmet binası olmak üzere toplamda bin 599 kamu tesisinde 2 bin 576 binanın depreme karşı fizibilite güçlendirme çalışmaları tamamlandı.
- İl Risk Azaltma Planı (İRAP), İstanbul için tamamlandı. Plan kapsamında 4 amaç, 34 hedef, bin 515 eylem belirlendi. İRAP kapsamında 29 faaliyet, 121 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildi.Bölgenin deprem aktivitesi 7/24, toplam 250 deprem gözlem istasyonu ile (İstanbul il sınırları içinde 33 adet bulunmakta) izleniyor.
- Muhtemel İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında İlgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.
- 39 ilçede İlçe Afet Yönetim Merkezi (İlçe AFAD Merkezi) kuruldu. Merkezlerin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi. İlçe AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak raporlanıyor.
- 963 mahallede ‘Mahalle İrtibat Ofisleri’ kurularak görevlendirmeler yapıldı.
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