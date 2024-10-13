Gizemli uçak kazasında yeni gelişme: 56 yıl sonra ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:05

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:05

Yıllarca, 7 Şubat 1968'te Himalayalar üzerinde kaybolan Hindistan Hava Kuvvetleri'nin AN-12 uçağının kaderi bir gizem olarak kalmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre, 2003 yılında, Güney Dakka Buzulu'nda yürüyüş yapan dağcılar, bir insan cesedinin kalıntılarıyla karşılaştı ve cesedin uçuşta bulunan Hint Ordusu askeri Sepoy Beli Ram olduğu tespit edildi.

2007'de üç ceset daha bulundu ve 21 Temmuz 2018'de Chandrabhaga-13 zirvesindeki bir dağcılık ekibinin Dakka buzul üssünde bir ceset daha bulduğunu ve ekibin 11 Temmuz 2018'de uçağın enkazını ve bir askerin kalıntılarını bulduğu basına yansıdı.

Hindistan ordusu ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nden oluşan ortak bir ekip, 18 Ağustos 2019'da 13 günlük arama ve kurtarma operasyonunun ardından uçağın enkazına ulaştı.

29 Eylül 2024'te Hindistan Ordusu'na bağlı kurtarma ekipleri, 4 askerin daha cesedini buldu. Yetkililer, dört cesetten üçünün Malkhan Singh, Sepoy Narayan Singh ve Craftsman Thomas Cheriyan'a ait olduğunu açıkladı.