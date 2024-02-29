'Gizli' askeri belgeler sızdırıldı: Komşuya nükleer, ABD'ye taktik silah

Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:46

Güncelleme: 29.02.2024 - 11:46

Sızdırılan askeri belgeler Rusya’nın büyük bir güçle savaşmaya başladığı zaman ilk aşama olarak taktik nükleer silah kullanımına yönelik planları olduğunu ortaya koydu. Belgelerde, Moskova'nın şu anki en yakın müttefiklerinden biri olan Çin'in de aralarında bulunduğu düşmanların işgali durumunda Rusya'nın nükleer saldırılarla karşılık vereceği varsayımsal senaryolar anlatılıyor.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, ayrıca, daha saldırgan hedeflere ulaşmak için bu silahların kullanımına ilişkin potansiyel koşulları da ana hatlarıyla belirtiyorlar: Devletlerin saldırganlık kullanmasını engellemek veya askeri çatışmaları tırmandırmak, saldırıyı durdurmak, Rus kuvvetlerinin savaş veya toprak kaybetmesini önlemek ve Rusya donanmasını daha etkili hale getirmek gibi.

Rus lider Putin daha önce Rusya'nın anavatanının "varoluşsal" bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda Moskova'nın nükleer silahlara yönelme hakkına sahip olacağını belirtmişti. Ancak belgeleri inceleyip doğrulayan uzmanlara göre, dosyalar, taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin Rus yetkililerin şimdiye kadar kamuoyuna açıkladıklarından çok daha düşük bir eşik değeri tanımlıyor.

HALA YIKICI GÜCE SAHİPLER

Tespit edilen 29 gizli Rus askeri belgesi, 2008 ile 2014 yılları arasında hazırlanmıştı ancak uzmanlara göre hâlâ Rus askeri doktrinine uygun olduğu söyleniyor. Rusya'nın taktik nükleer silahları, Avrupa ve Asya'daki savaş alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olup, stratejik nükleer silahlarla karşılaştırıldığında daha sınırlı bir menzile ve güce sahip. Ancak modern taktik savaş başlıklarının çoğu, 1945'te Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan silahlardan daha fazla enerji açığa çıkardığından bunların kullanımı hâlâ yıkıcı olacaktır.

Bu savaş başlıklarının kullanımını tetikleyebilecek potansiyel koşullar, Rusya topraklarına bir düşman saldırısından, stratejik balistik füze denizaltılarının beşte birinin, üç veya daha fazla kruvazörün, üç hava sahasının imhası veya ana geminin eş zamanlı vurulması gibi daha spesifik senaryolara kadar uzanıyor. Dökümanlar ayrıca yedek kıyı komuta merkezlerinin bulunduğunu gösteriyordu.

ABD'YE KARŞI TAKTİK SİLAH

Belgelerde taktiksel nükleer kullanıma yönelik düşük eşik, Moskova'nın "korku salmak” olarak tanımladığı ve düşmanı küçük bir nükleer silahın erken kullanımıyla müzakereye yönelterek çatışmayı hızlı bir şekilde sona erdirmeye çalışan bir doktrinle örtüşüyor. Bu stratejiye göre, Rusya özellikle genişleyen savaşa ABD’nin katılımını önlemek için taktik bir silah kullanabilir.

ÇİN'E NÜKLEER SALDIRI

Belgeler aynı zamanda Çin'e karşı derin bir şüpheyi de ortaya koyuyor. Her ne kadar planların yazıldığı tarihten bu yana iki ülke yakın müttefik haline gelmiş olsa da ve Çin'in mali desteği, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı’nın yaptırımlarını atlatmasına yardımcı olsa da Rusya doğu savunmasını güçlendirmeye devam etti. Çin'in varsayımsal saldırısını özetleyen bir tatbikat, Rusya'nın "Güney"in ikinci bir işgalci güç dalgasıyla ilerlemesini durdurmak için taktiksel bir nükleer saldırıyla karşılık verebileceğini belirtiyor.

Dökümanlarda “Başkomutan tarafından, düşmanın ikinci kademe birimleri konuşlandırması ve Güney'in ana saldırı yönünde daha fazla saldırı tehdidinde bulunması durumunda nükleer silah kullanılması emri verildi” yazılı.