Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da görüştü.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:00
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Sao Paulo’da G-20’nin oturum aralarında bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı kapsamında Şimşek ve Karahan ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin önemi vurgulanırken, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele ile bu kapsamda yaptırımların uygulanması da dahil olmak üzere önemli bölgesel sorunları çözmek için Türkiye ile ABD'nin birlikte nasıl çalışabileceği ele alındı.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." ifadelerini kullandı.


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