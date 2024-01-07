Yunan basını iddia etti: 'F-35 satışı ABD'nin Türkiye'ye tehdidi'

Yayınlanma: 07.01.2024 - 14:33

Güncelleme: 07.01.2024 - 14:33

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaşın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşeceği endişelerinin arttığı bir dönemde dördüncü Orta Doğu turuna Türkiye'den başladı ve dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Blinken, önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile daha sonra da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Türkiye'de bulunduğu temaslarda yetkililere İsveç'in NATO üyeliğinin kısa sürede onaylanması için Türkiye'ye baskı yaptığı ve F-35 savaş uçaklarını Yunanistan'a satma "tehdidinde" bulunduğu iddia edildi.

"YUNANİSTAN'IN SİLAH PROGRAMLARI BAŞKA ÜLKENİN PROGRAMLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"

The Greek City Times'ta yer alan haberde, Atina için F-35'ler ile F-16'ların tedarikinin birbirinden ayrılmasının önemli olduğu vurgulandı. Yunanistan hükümet kaynakları, "ABD'nin güvenilir bir ortağı ve NATO'da tutarlı bir müttefik olan Yunanistan'ın silah programları başka ülkelerin programlarıyla ilişkilendirilemez" açıklamasında bulundu.

Proto Thema'ya konuşan hükümet kaynakları, "Yunanistan bir F-35 filosunun tedariki için talebini iletti ve satışın onaylanması için Kongre'ye bir mektup göndererek sürecin resmi olarak başlamasını bekliyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gitti.