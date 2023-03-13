Global Times: ABD savunma bütçesinin artırılması, dünya savaşının yaklaştığının sinyallerini veriyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:50

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:52

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) amiral gemisi, People's Daily'nin (Halkın Günlüğü) himayesinde uluslararası konulara odaklanan günlük tabloid gazete Global Times'ta yayınlanan, "Amerikalı silah tüccarları mutluysa dünya daha dikkatli olmalıdır" başlıklı makalede, dünya savaşı riskinin, "ABD'nin toplam silah harcamaları ile doğru orantıda" olduğuna dikkat çekildi.

ABD'nin 2023 yılı askeri harcamaları için açıkladığı 842 milyar dolarlık bütçenin, Çin'in askeri harcamalarının "dört katı" olduğu belirtilen makalede, aradaki temel farkın "Çin'in savunmacı bir politika benimsemesi, ABD'nin dış askeri stratejisinde ise ön alma ilkesinin geçerli" olduğu kaydedildi.

"ABD'NİN SİLAH İHRACATI, BÖLGESEL GERİLİMLERİ ARTIRIYOR"

Makalede, "ABD ekonomisinin işleyiş biçimi ve hegemonik konumu, silah ihracatının, ABD'nin küresel çapta fayda sağladığı önemli bir kanal olduğunu dikte etmektedir. Silahların daha fazla ve daha yüksek fiyatlara satılması için ön koşullar, dünya çapında daha fazla gerilim ve daha fazla savaş riskidir. Bu nedenle silahlar için büyüyen, genişleyen bir pazar gereklidir. Dünya ne kadar çok çatışmaya sahne olursa, ABD'nin silah ihracatı ve dünya çapındaki askeri konuşlanmalarını arttırması için o kadar çok neden var demektir" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin silah ihracatının "bir yandan bölgesel gerilimleri artırdığı, diğer yandan da daha fazla silah alımını teşvik edeceğinin" vurgulandığı makalede, "SIPRI Yearbook 2022" raporuna atıfta bulunarak, ABD'nin mevcut silah politikasının ve uygulamalarının çoğu zaman "savaşı caydırmak yerine körüklemekte" olduğu yazıldı.

"DAHA FAZLA SİLAH, DAHA AZ BARIŞ"

Makalede, "Daha fazla silah satışının, dünyanın gözünde daha zayıf bir barış olasılığı" anlamına gelebileceği, ancak öte yandan, "ABD için bu satışların gelir getirebileceği" ifade edilirken, "sofistike silahların araştırılmasının ve geliştirilmesinin ABD'nin üretimini "en üst seviyeye" taşıyabileceği kaydedildi.

Makalede, ABD ekonomisinin "sert bir inişin eşiğinde" olduğu, bundan dolayı askeri harcamaların "daha da kritik bir rol" oynayacağı ileri sürülürken, "Wall Street ve Beyaz Saray'daki büyük patronlar küresel çatışmalardan para kazanma fırsatını görüyor ve dünya da artan çatışmaları ve yükselen savaş risklerini görüyor. ABD'nin tasarladığı 'düzen' herhangi bir değişiklik olmadan bu şekilde devam edebilir mi?" ifadelerine yer verildi.