Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:08

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:08

Golan Tepeleri, Levant'ta yaklaşık 1800 kilometrekarelik bir bölgedir. "Golan Tepeleri" olarak tanımlanan bu bölge, disiplinler arasında farklılık gösterir. Peki, Golan Tepeleri nerede? Golan Tepeleri hangi ülkeye bağlı?

GOLAN TEPELERİ NEREDE?

Batıdan Taberiye Gölü ve Marj Al-Hula ovası, doğudan Er-Rakkad Vadisi, Kuzeyden Saar Vadisi ve Harmun dağı, Güneyden ise Yarmuk nehri Golan Tepeleri'nin doğal sınırlarını oluşturmaktadır. Toplam yüzölçümü 1860 km2 olarak tahmin edilen Golan Tepeleri'nin idarî merkezi olan Kuneytire kenti, Suriye’nin başkenti Şam'ın 67 km batısındadır.

GOLAN TEPELERİ’NDE ŞU AN KİM YAŞIYOR?

Bölgede, İsrailli yerleşimciler ve Dürzi Arap toplulukları yaşamaktadır.

GOLAN TEPELERİ'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Bölgenin tartışmalı olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

Stratejik Askeri Konum: Golan Tepeleri, yüksek bir rakıma sahip olduğu için çevresindeki topraklara hakim bir pozisyondadır.

Su Kaynakları: Bölge, Ürdün Nehri ve Galilee Denizi gibi önemli su kaynaklarına yakındır. Su kıtlığının yaşandığı Orta Doğu’da bu kaynaklar hayati öneme sahiptir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar: Bölge, verimli topraklara ve doğal kaynaklara sahiptir.

GOLAN TEPELERİ'NİN HUKUKİ VE SİYASİ DURUMU

Uluslararası toplum, Golan Tepeleri'ni hâlâ Suriye’nin bir parçası olarak görmektedir. Ancak İsrail, bölgenin güvenlik gerekçesiyle kendisi için kritik önemde olduğunu savunmaktadır.