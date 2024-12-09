Münbiç nerede? Münbiç kime bağlı? Münbiç, Türkiye için neden önemli?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 08:42

Güncelleme: 09.12.2024 - 08:42

AA'nın aktardığına göre, Suriye Milli Ordusu, "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nda terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in yüzde 80'ini kontrol altına aldı. Peki, Münbiç nerede? Münbiç, Türkiye için neden önemli?

MÜNBİÇ NEREDE?

Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. İlçe Fırat Nehri’nin batısında yer alıyor.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü IŞİD'den temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.