Gomez Instagram'a ara veriyorum dedi: 16 saat sürdü...

Yayınlanma: 09.12.2023 - 12:53

Güncelleme: 09.12.2023 - 12:59

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, geçmişte pek çok kez ruh sağlığını korumak amacıyla sosyal medyaya ara verdiğini duyurdu.

31 yaşındaki yıldız, geçen ay da bu molalardan birini, "Sosyal medyaya bir süre ara veriyorum, çünkü dünyada olup biten tüm dehşet, nefret, şiddet ve terörü görmek kalbimi kırıyor. İnsanların işkence görmesi ve öldürülmesi ya da herhangi bir gruba yönelik nefret eylemleri korkunç" sözleriyle duyurmuştu.

Ancak Gomez, sadece 24 saat sonra Instagram'da hikaye paylaşarak molasına mola vermiş oldu. Bu durum, ünlü yıldızın sosyal medya bağımlısı olup olmadığı konusunda tartışmalara neden oldu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Selena 8 Aralık'ta, plak yapımcısı Benny Blanco ile ilişkisini doğruladıktan kısa bir süre sonra yine Instagram'a bir süre ara verdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, kararını şu sözlerle duyurdu:

"Ben sadece inandığım şey için ayağa kalkıyorum. Bunu yaparken hiç utanmıyorum. Hayranlarımı dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum."

Benny Blanco

YENİ PARÇA YOLDA...

Haberin ardından X'te pek çok kişi, "Yarın geri dönecek" yorumunu yaptı ve son molanın sadece 24 saat sürdüğünü hatırlattı.

Aradan sadece 16 saat geçmişti ki Gomez, kayıt stüdyosunda çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşarak yeni parçasının yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Şarkıcı 2021'den bu yana yeni bir şarkı yayınlamadı.

Dostları ve hayranları ise heyecanlarını paylaşmakta gecikmedi.