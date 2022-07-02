Google, ABD'de kürtaj kliniklerini ziyaret edenlerin girişlerini konum verilerinden silecek
ABD’nin önde gelen teknoloji firması Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi.
Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.
Guardian’ın haberine göre, Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.
Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.
ABD'DE KÜRTAJ YASAKLARI
ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.
50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.
ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
- Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
- Feci kaza: Viraj ölüm getirdi
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
- İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Peker yeniden mi başlıyor?
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- İşte kurdaki düşüşün perde arkası...