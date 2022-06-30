ABD'de kadınlar kürtaj yasağına karşı 'seks grevi' başlattı

30 Haziran 2022 Perşembe, 18:08

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, 15 haftalık hamileliklerde kürtajı yasaklayan yasaya onay vermesi sonrası binlerce kadın sokaklara döküldü. Kadınlar, yasayı eleştirmek için sosyal medyada 'seks grevi' akımı başlattı.

Unilad'in haberine göre Washington D.C, Chicago, Los Angeles, Seattle, Atlanta, Austin ve New York'ta düzenlenen protestolar hafta sonu boyunca geniş bir katılımla devam etti.

TWITTER'DA 'SEKS GREVİ' AKIMI

Cara adlı Twitter kullanıcısı, "[...] Cinsel ilişkiden uzak durmanın tam zamanı; özellikle bu yasaya onay veren yargıçlar ve senatörlerle evli olan kadınlar için. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" dedi.

Hey ladies, with the recent Roe v Wade decision, I think it's time we all practice abstinence, especially our lovely ladies who are married to the SC justices, senators, etc. No sex at all - we wouldn't want to risk anything! Let's see how long they last. — Cara (@odyveraa) June 25, 2022

Twitter Kullanıcıları, seks grevi anlamına gelen #sexstrike etiketiyle yasaya tepki gösterdi. Monique Pressley adlı bir başka kullanıcı ise iletisinde, "#Sexstrike [akımı] belki erkeklerin de bu 'kadın hakları' olayına dahil olmasını sağlar" ifadelerine yer verdi.

Perhaps a #sexstrike (also known as #abstinence ) would help the men folk to be all in on this #womensrights issue. #RoeVWade — Monique Pressley (@MoniquePressley) June 24, 2022

ABD Başkanı Joe Biden "Bu karar yüzünden, kadınların sağlığı ve yaşamı risk altında" sözleriyle, kürtajı yasaklayan yasaya karşı görüş bildirmişti.