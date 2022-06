ABD'de kadınlar kürtaj yasağına karşı 'seks grevi' başlattı

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, 15 haftalık hamileliklerde kürtajı yasaklayan yasaya onay vermesi sonrası binlerce kadın sokaklara döküldü. Kadınlar, yasayı eleştirmek için sosyal medyada 'seks grevi' akımı başlattı.

Unilad'in haberine göre Washington D.C, Chicago, Los Angeles, Seattle, Atlanta, Austin ve New York'ta düzenlenen protestolar hafta sonu boyunca geniş bir katılımla devam etti.

Cara adlı Twitter kullanıcısı, "[...] Cinsel ilişkiden uzak durmanın tam zamanı; özellikle bu yasaya onay veren yargıçlar ve senatörlerle evli olan kadınlar için. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" dedi.

Hey ladies, with the recent Roe v Wade decision, I think it's time we all practice abstinence, especially our lovely ladies who are married to the SC justices, senators, etc. No sex at all - we wouldn't want to risk anything! Let's see how long they last.