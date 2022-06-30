ABD'de kadınlar kürtaj yasağına karşı 'seks grevi' başlattı

ABD'de kadınlar, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararına karşı sosyal medyadan 'seks grevi' akımı başlattı. 'Kürtaj yoksa seks de yok' sloganıyla tepkilerini gösteren kadınlara destek büyük.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 18:08
ABD'de kadınlar kürtaj yasağına karşı 'seks grevi' başlattı
Abone Ol google-news

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, 15 haftalık hamileliklerde kürtajı yasaklayan yasaya onay vermesi sonrası binlerce kadın sokaklara döküldü. Kadınlar, yasayı eleştirmek için sosyal medyada 'seks grevi' akımı başlattı.

Unilad'in haberine göre Washington D.C, Chicago, Los Angeles, Seattle, Atlanta, Austin ve New York'ta düzenlenen protestolar hafta sonu boyunca geniş bir katılımla devam etti.

TWITTER'DA 'SEKS GREVİ' AKIMI

Cara adlı Twitter kullanıcısı, "[...] Cinsel ilişkiden uzak durmanın tam zamanı; özellikle bu yasaya onay veren yargıçlar ve senatörlerle evli olan kadınlar için. Bakalım ne kadar dayanabilecekler" dedi.

Twitter Kullanıcıları, seks grevi anlamına gelen #sexstrike etiketiyle yasaya tepki gösterdi. Monique Pressley adlı bir başka kullanıcı ise iletisinde, "#Sexstrike [akımı] belki erkeklerin de bu 'kadın hakları' olayına dahil olmasını sağlar" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden "Bu karar yüzünden, kadınların sağlığı ve yaşamı risk altında" sözleriyle, kürtajı yasaklayan yasaya karşı görüş bildirmişti.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler