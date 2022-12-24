Google'ın Pixel telefonları için hazırladığı 3 yıllık plan

24 Aralık 2022 Cumartesi, 12:27

Google Pixel 7 ve 7 Pro modellerini kısa bir süre önce tanıttı. Listelerin altını üstüne getiren telefon kullanıcılar tarafında da beğenilmişti. Yakın zaman önce yapılan bir oylamada en iyi kameralı telefon olarak kullanıcılar tarafından belirlenen Pixel 7 serisi, Google'ın 3 yıllık planları arasında yer alıyordu.

GOOGLE'IN 3 YILLIK PLANI SIZDIRILDI

Android Authoriy tarafından haberleştirilen 3 yıllık planlara bakıldığında katlanabilir yapıdaki Pixel'in önümüzdeki yıllarda duyurulacağı aktarılıyor. Telefonun daha önce ortaya çıkan özellikleri de şu şekildeydi:

Cihaz hakkında ortaya çıkan en son detaylara göre kod adı Felix olan cihazın iç ve dış ekranı bulunacak ve Samsung tarafından geliştirilen ekranlar olacak. İç ekranın 1840 x 2208 piksel çözünürlüğü olacak.

Cihazın 800 nit parlaklığı olacağı ve maksimum da 1200 nite ulaşabileceği aktarılıyor. Ekranın şu anda standart hale gelen 120Hz ekran yenileme hızında sunulacak. Öte yandan 9to5Google tarafından incelenen APK dosyalarında Pixel Fold'a dair bir iz bulundu. Kaynak kodunda isPixel2022Foldable ifadesi yer alıyor.

Sızdırılan bilgilerde aynı zamanda Google'ın 2023 yılında iki farklı etkinlikte toplamda 4 yeni model tanıtacağı belirtiliyor. Aynı sızıntıya göre, katlanabilir yapıdaki telefon Pixel 7a olarak adlandırılıyor, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun da yolda olduğunun altı çiziliyor.

2024 yılına geldiğimizde ise şirketin Pixel 7a serisinin tutup tutmamasına göre 8a modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Pixel 9 ve 9 Pro da aynı yılın son aylarına doğru tanıtılacak.

2025 yılında ise duruma göre uygulanacak iki senaryo var.

Pixel Fold telefonun başarısına göre ikinci model de tanıtılacak ancak bir diğer yandan hem ikinci nesil yatay katlanabilir telefon ve dikey yapıda başka ve yeni bir telefon tanıtılabilir.