Google'ın İsrail'le yapay zeka anlaşmasına tepki gösteren Yahudi çalışanı istifa etti
Google'ın, İsrail'e "Project Nimbus" projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojisi satmasına tepki gösteren bir Yahudi çalışanı, baskı gördüğü iddiasıyla istifa etti.
Teknoloji devi Google'ın pazarlama birimi yöneticilerinden Ariel Koren, Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu. Koren, paylaşımında, Google'ın İsrail'le 1 milyar dolarlık yapay zeka teknolojisi satış sözleşmesine karşı çıktığı gerekçesiyle baskı gördüğünü ve görev yerinin değiştirildiğini belirtti.
"Aktivistliğinin cezalandırıldığı"nı ifade eden Yahudi asıllı Koren, çalışma koşullarının kötüleştirildiği ve görev yerinin değiştirildiği gerekçesiyle istifa ettiğini kaydetti.
Koren, Google'ın askeri anlaşmalar yaptığını ve buna karşı çıkan personelinin sesini kısmaya çalıştığını iddia ederek şirketin, Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettiği endişesini taşıyan ve Google'ı daha etik bir şirkete dönüştürmek isteyen çalışanlarını da susturduğunu belirtti.
DİĞER ÇALIŞANLARI DA KARŞI DURMAYA ÇAĞIRDI
Şirket içi muhalefeti bu şekilde susturmanın, Google'ın İsrail ordusu ve hükümetiyle olan ticari çıkarlarını korumasını sağladığına işaret eden Koren, Google çalışanlarını söz konusu projeye karşı durmaya çağırdı.
NE OLMUŞTU?
Koren, Google'ın İsrail'e "Project Nimbus” projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojileri satış sözleşmesine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.
Söz konusu projeyle İsrail'in Filistinlileri izleyerek daha fazla yasa dışı veri toplayabileceği ve yasa dışı yerleşimleri daha kolay genişletebileceği iddia ediliyor.
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