Görenler inanamadı, gökten ölü balık yağdı!
ABD'nin Teksas eyaletindeki Texarkana kentine gökten balık yağdı. Olayın su hortumu nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Texarkana kenti sakinleri ilginç anlara şahitlik etti. Kente gökten balık yağdı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
HaberGlobal'de yer alan habere göre, olay sonrasında yerde yatan balıkların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Görgü tanıkları şiddetli bir yıldırım duyduklarını ve ardından kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğunu aktardı.
Öte yandan olayın su hortumu nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
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