Gossip Girl dizisinin yıldızı Chanel Maya Banks kayıp olarak aranıyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:14

Güncelleme: 14.11.2024 - 14:15

Gossip Girl (Dedikoducu Kız) dizisinde 'Sawyer Bennet' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Chanel Maya Banks'in 30 Ekim'den beri kayıp olduğu bildirildi. 2 haftanın ardından Banks'in sağlıklı bir şekilde bulunduğu iddia edildi.

'BULUNDU' İDDİALARINA YALANLAMA

Ancak Banks'in kuzeni Danielle-Tori Singh, Facebook üzerinden takipçilerine kuzeninin aslında hala kayıp olduğunu ve Banks ile karıştırıldığını söylediği kişinin, oyuncunun süresi dolmuş New York kimlik kartını kullandığını bildirdi. Singh sosyal medya paylaşımında “Lütfen kuzenimi aramaktan vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı.

Los Angeles Polis Departmanı, Banks'in kayboluşunu soruşturduklarını doğruladı. Polis ayrıca Banks'in evinde güvenlik kontrolü yaptıklarını ancak ziyaret ettikleri saatlerde Banks'in evde olmadığını söyledi.

TELEFONU VE BİLGİSAYARI BULUNAMADI

Banks'in ailesi ise oyuncunun evine girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bulamadığımız tek eşyası telefonu ve dizüstü bilgisayarı. Ayrıca köpeği olmadan hiçbir yere gitmez, o da geride bırakılmış. Garajına park ettiği için aracı da yanında değil. Bize haber vermeden asla bir yere gitmez.”

Aile, oyuncuyu bulabilmek için özel bir dedektif tutacaklarını belirterek bu masrafların karşılanması için bir bağış fonu oluşturduklarını söyledi.