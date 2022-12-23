Göz dokusu oluşturmak için 3D biyobaskı yöntemi kullanıldı
Araştırmacılar, görme kaybına yol açan hastalıkların mekanizmalarının anlaşılmasını ilerletecek göz dokusu üretmek için 3D biyobaskı yöntemi kullandı.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Perşembe günü yaptığı duyuruya göre, ABD'li araştırmacılar, görme kaybına yol açan hastalıkların mekanizmalarının anlaşılmasını ilerletecek göz dokusu üretmek için hasta kök hücrelerini ve 3 boyutlu biyobaskı yöntemini kullandı.
IŞIĞA DUYARLI GÖZ DOKUSU
ABD Ulusal Göz Enstitüsü'nden araştırma ekibi, dış kan-retina bariyerini oluşturan hücrelerin bir kombinasyonunu - retinanın ışığa duyarlı fotoreseptörlerini destekleyen göz dokusu - yazdırdı.
Araştırmacılar üç olgunlaşmamış koroidal hücre tipini; kılcal damarların temel bileşenleri olan perisitler ve endotelyal hücreler ve dokulara yapı veren fibroblastları bir hidrojelde birleştirdi.
Araştırmacılar daha sonra jeli biyolojik olarak parçalanabilen bir iskele üzerine bastı. NIH'ye göre günler içinde hücreler olgunlaşarak yoğun bir kılcal ağa dönüşmeye başladı. NIH, tekniğin yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi dejeneratif retinal hastalıkları incelemek için teorik olarak sınırsız miktarda hastadan türetilmiş doku kaynağı sağladığını söyledi.
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