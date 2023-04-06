Kremlin: Putin Moskova’da Kalın’la Akkuyu’nun açılış hazırlıklarını görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Rusya lideri Putin ile gerçekleştirdiğini söylediği görüşmeye ilişkin soru üzerine “Böyle bir görüşmenin gerçekleştiği doğru” dedi.

Peskov, “Bu görüşmede Akkuyu da dahil, ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin gerçekleştirilme süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrale yakıtın aktarılacağı töreninin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya’nın Akkuyu’nun açılış töreninde ‘gereken düzeyde temsil edileceğini’ de söyledi.

Daha önce Peskov, Putin’in Akkuyu’nun 27 Nisan’da yapılacak açılış törenine katılıp katılmayacağına dair net bir kararın alınmadığını belirtmişti.

Söz konusu açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Putin’in tören için Türkiye’ye gelmesinin ya da törende video-konferans yöntemiyle yer almasının muhtemel olduğunu" söylemesini izlemişti.

NATO'NUN GENİŞLEMESİ

Kremlin Sözcüsü ayrıca, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesiyle ilgili eylemlerine karşı önlem almakta olduklarını belirtti.

“Kendi askeri altyapısını NATO’ya yaklaştıran Rusya değil, aksine NATO, Rusya sınırlarına doğru genişliyor” vurgusunu yapan Peskov, şöyle devam etti: “Bu yakınlaşma güvenliğimiz konusunda endişelenmemize neden oluyor. Güvenliğimizden endişe duyduğumuz için de NATO sınırlarımıza her yaklaştığında güvenliğimizi sağlamak ve denge kurmak adına önlem alıyoruz”

Peskov söz konusu açıklamayı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bir açıklamasının sorulması üstüne yaptı. Stoltenberg, Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararından dolayı, Rusya ile Çin’in başka ülkelere nükleer silah yerleştirmeyeceklerine dair daha önceden verdikleri sözün ‘boş vaatler’ olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Ancak Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararını alması, İngiltere’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini açıklamasını izlemişti.