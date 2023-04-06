'Putin en üst düzey komutanı görevden aldı' iddiası... Vuhledar katliamının arkasındaki isim

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:13

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:13

Rusya lideri Putin'in, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Vuhledar kasabasında binlerce kişinin ölümüne neden olan saldırıların arkasındaki komutanı görevinden aldığı öne sürüldü.

DailyMail'de yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Vuhledar saldırısını düzenleyen General Rustam Muradov'un görevden alınmasını "en üst düzey askerin görevden alınması olarak" nitelendirdi.

MoD, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki hedeflerine ulaşamaması halinde daha fazla saldıracağı uyarısında bulundu.

Bir istihbarat raporunda ise "Rusya Savunma Bakanlığı, General Rustam Muradov'u Ukrayna'daki Doğu Güçleri Grubu (EGF) komutanlığı görevinden aldı" denildi.

Muradov komutasındaki EGF son aylarda Donetsk Oblastı'nın Vuhledar kasabasını ele geçirmek için giriştiği saldırılarda defalarca başarısızlığa uğrayarak son derece ağır kayıplar verdi.

Saldırıların ardından hayatta kalanlar, 5 bin kişilik bir deniz tugayının neredeyse tamamen yok edildiğini ve 36 tank dahil en az 130 zırhlı aracın Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından imha edildiğini iddia etti.

İsmi açıklanmayan bir Rus askeri kaynak, The Moscow Times'a "Muradov görevden alındı. Çünkü askerlere ölüme gitme emri verebilecek kadar çılgın bir aptaldı. Pek çok kişi ondan şikayetçiydi" demeci verdi.