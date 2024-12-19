Gözler Suriye'nin kuzeyinde... Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:57

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:57

Suriye'yi 60 yıldan fazla bir süre yöneten Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan güç boşluğu, sadece yerel örgütlerin değil, Suriye'ye komşu olan devletlerin de bölgeye daha hızlı nüfuz etmelerine ve bu çerçevede, 'rotalarını yeniden oluşturmalarına' yol açtı.

Bu devletlerden biri de uzun süredir, İran destekli Hizbullah ve Hamas ile yüksek yoğunluklu bir çatışma içinde olan İsrail.

TÜRKİYE İLE ARTIK 'KOMŞU'

İsrail Ordusu, Baas rejiminin çöküşünün akabinde, işgal altındaki Golan Tepeleleri'nden Suriye topraklarına girdi ve bugün, ülke içinde 450 kilometrekareden fazla bir alanı kontrol ediyor.

Bu da ülkedeki silahlı guplarla yoğun ilişki içerisinde olduğu gözlemlenen Türkiye ile dolaylı yoldan 'sınır komşusu' olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan, Gazze Savaşı nedeniyle halihazırda gergin olan Türkiye-İsrail ilişkileri, İsrail'in Suriye'ye girmesi ile birlikte yeni bir boyut kazandı. Hükümet yanlısı basın kuruluşlarına göre, Tel-Aviv yönetiminin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplara destek sağlaması halinde Türk hükümeti, 'İsrail jetlerini vurma' seçeneğini masada tutuyor.

Rus basın kuruluşu İzvestiya'dan, Ksenya Loginova imzasıyla yayınlanan 'düşmanımın dostu' başlıklı bir makalede, Türkiye-İsrail gerilimi ve Rus analistlerin bu gerilime dair yorumları ele alındı.

İşte, o makaleden öne çıkanlar...

DESTEK TALEBİYLE İSRAİL'E BAŞVURDULAR...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Golanda varlığımızı artırmak, İsrail devletini güçlendirir ve bu, mevcut koşullarda özellikle önemlidir. Oraya yerleşmeye devam edeceğiz ve bu bölgeleri kalkındıracağız" diyor. The Jerusalem Post’un haberine göre, İsrail makamları, bu bölgedeki nüfuzunu iki katına çıkarmayı planlıyor.

Ankara bu duruma tepkili, ancak Türkiye Cumhuriyeti’ni rahatsız eden bir diğer husus da "Kuzeydoğu Suriye’yi kontrol eden Kürt grupların, İsrail makamlarına, askeri yardım kanallarının açılması talebiyle başvurması" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürt güçlerini desteklemeleri durumunda İsrail jetlerinin vurulması ihtimalini dışlamıyor. Yeni Şafak gazetesinin yazdığına göre, bu durum gerçekleşebilir.

RUS UZMANLAR NE DİYOR?

Ortadoğu uzmanı, yayıncı ve yazar Andrey Ontikov, İzvestiya'ya demecinde, "Amerikalıların, Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurma niyetinde olduklarını" söyledi.

Ontikov, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Arap ve İslam dünyasına ciddi bir darbe olur, çünkü bu devlet, Suriye, İran, Irak ve Türkiye’nin topraklarından parçalar alacaktır. Türklerin böyle bir perspektifi hoş karşılamadığı açık. Türkiye’nin yasaklı PKK’ya yönelik tüm eylemleri, kendi ifadelerine göre, her türlü ayrılıkçılığı bastırmayı hedefliyor..."

Ontikov ayrıca, birkaç yıl önce Irak Kürdistanı’nda bağımsızlık referandumunun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlattı ve bu referandumu sıcak bir şekilde destekleyen tek ülkenin İsrail olduğunu da sözlerine ekledi.

"Türkler bu adımları büyük bir dikkatle izleyecekler" diyen Ontikov, "İsrailliler, Kürt devletinin oluşturulmasının Arap ve İslam dünyasının ciddi şekilde zayıflamasına yol açacağını biliyor" dedi.

Öte yandan, Erdoğan’ın, "Halep, İdlib, Şam ve Rakka’yı Türkiye’ye katmayı ve bunları Türk illerine dönüştürmeyi" planladığını söyleyen Uluslararası politik ve ekonomik stratejiler enstitüsü RUSSTRAT’ın direktörü Elena Panina ise 'İsrail ve Türkiye'nin çıkarlarının hızla farklılaştığının' altını çizdi.