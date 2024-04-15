Gözünün içinde tespit edildi: Doktorlar dehşete düştü!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 13:39

Güncelleme: 15.04.2024 - 13:39

Afrika ülkesi Kongo Cumhuriyeti'nde doktorlar, bir kadının gözünde basit bir şişkinlik gibi görünen şeyin aslında canlı bir kurt olduğunu ortaya çıkardı.

28 yaşındaki kadının, iki yıl boyunca gözünde bir büyüme gözlemlediği belirtildi.

Kadına tıbbi müdahalede bulunan doktorlar, kadının sol gözünde kıpırdanan 12 mm bir paraziti tespit edip çıkarmayı başardılar.

Yapılan testler, kadının yılan parazitlerinin neden olduğu nadir bir göz enfeksiyonu olan "oküler pentastomiasis" hastalığına yakalandığını ortaya çıkardı.

Bu parazitlerin, yılanlarla temas veya az pişmiş et tüketmek yoluyla insanlara bulaşabileceği belirtilirken, kadın yılanlara dokunmadığı ve yılan eti tüketmediğini söyledi.

JAMA Ophthalmology tıp dergisinde yayınlanan raporda, doktorlar şunları kaydetti:

"Ancak kadın timsah eti yemeye alışkındı. Timsah eti yiyen kişilerde oküler enfeksiyon vakası bildirilmemiştir, ancak timsahlar pentastomidler tarafından enfekte edilebilir. Bu nedenle, enfeksiyonun kadının parazit yumurtaları içeren timsah eti yemesi sonucu meydana gelmiş olma ihtimali vardır. Bu et aynı zamanda bir pazar tezgahındaki enfekte yılan etinden de bulaşmış olabilir."

Genellikle Afrika, Malezya ve Orta Doğu'da görülen nadir bir enfeksiyon olan "Pentastomiasis", tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hastaların çoğunun semptom göstermediği, bu nedenle de birçok vakanın kayıtlara geçmediği aktarıldı.

Parazitin göze sıçraması halinde, göz ağrısı, glokom ve hatta tamamen görme kaybına neden olabileceği kaydedildi. Aşırı durumlarda, parazitlerin organ delinmesine, ciddi bağışıklık reaksiyonlarına ve hatta ölüme neden olabileceği belirtildi.