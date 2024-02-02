Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Demokratik Kongo, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Gine ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:29
Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.

Sebastian Desabre yönetimindeki Demokratik Kongo, çeyrek final maçında Kaba Diawara'nın ekibi Gine ile karşı karşıya gelecek.

DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndek Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


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