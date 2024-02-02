Demokratik Kongo - Gine maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Demokratik Kongo, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Gine ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.
Sebastian Desabre yönetimindeki Demokratik Kongo, çeyrek final maçında Kaba Diawara'nın ekibi Gine ile karşı karşıya gelecek.
DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndek Alassane Quattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
DEMOKRATİK KONGO - GİNE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- İYİ Parti harekete geçti
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Çok sayıda yaralı var!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Açıktan şeriatı savundu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Taksi şoförü hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı