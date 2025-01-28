Gözyaşlarını tutamadı: Selena Gomez'den Trump’ın göçmen politikalarına tepki!

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına tepkisini ağlayarak ifade etti ve sosyal medyada paylaşımlarını sildi.

Gözyaşlarını tutamadı: Selena Gomez'den Trump’ın göçmen politikalarına tepki!
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DHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:34

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik politikalarına tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sınır politikalarını açıklamasının ardından tepki göstererek ağladığı görüntüleri paylaştı.

Gomez açıklamasında, "Bu olanlara inanmak çok zor. Tüm halkım tehdit altında, elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyor" ifadelerini kullandı.

Meksika kökenli olan Gomez, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

 


Etiketler: #Selena Gomez

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