İlişkileri çok konuşulmuştu: Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 12.12.2024 - 09:54

Projeleri, hit şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Selena Gomez, evleniyor. 32 yaşındaki yıldız, yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gomez, geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşamaya başladığını açıkladığı 36 yaşındaki Benny Blanco’dan evlenme teklifi aldığı anları, "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaştı. Blanco ise bu paylaşıma, "Bekleyin, o benim eşim" yorumuyla karşılık verdi.







"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Benny Blanco, daha önce katıldığı The Howard Stern Show’da Gomez hakkında, "Ona baktığımda... Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gomez de Blanco ile ilişkisi hakkında, "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve bu çok harika bir his" demişti.



Blanco’nun kendisine çok iyi davrandığını vurgulayan Gomez, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Birlikte olduğum herkesten hâlâ daha iyi. Gerçek bu!" şeklinde konuşmuştu.







MÜZİKAL İŞBİRLİKLERİYLE GÜNDEMDEYDİLER

Çift, geçtiğimiz aylarda "Single Soon" adlı şarkıda birlikte çalışmış, 2019 yılında ise "I Can’t Get Enough" şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Selena Gomez ve Benny Blanco, ilişkilerindeki bu önemli adımla sevenlerinden büyük ilgi ve tebrikler topladı. Düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.