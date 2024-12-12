İlişkileri çok konuşulmuştu: Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor!

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun zamandır beraber olduğu sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı.

İlişkileri çok konuşulmuştu: Selena Gomez ile Benny Blanco evleniyor!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:54

Projeleri, hit şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Selena Gomez, evleniyor. 32 yaşındaki yıldız, yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gomez, geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşamaya başladığını açıkladığı 36 yaşındaki Benny Blanco’dan evlenme teklifi aldığı anları, "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaştı. Blanco ise bu paylaşıma, "Bekleyin, o benim eşim" yorumuyla karşılık verdi.


"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Benny Blanco, daha önce katıldığı The Howard Stern Show’da Gomez hakkında, "Ona baktığımda... Bundan daha iyisinin olduğu bir dünya hayal edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Gomez de Blanco ile ilişkisi hakkında, "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve bu çok harika bir his" demişti.

Blanco’nun kendisine çok iyi davrandığını vurgulayan Gomez, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey. Birlikte olduğum herkesten hâlâ daha iyi. Gerçek bu!" şeklinde konuşmuştu.


MÜZİKAL İŞBİRLİKLERİYLE GÜNDEMDEYDİLER

Çift, geçtiğimiz aylarda "Single Soon" adlı şarkıda birlikte çalışmış, 2019 yılında ise "I Can’t Get Enough" şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Selena Gomez ve Benny Blanco, ilişkilerindeki bu önemli adımla sevenlerinden büyük ilgi ve tebrikler topladı. Düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.


Etiketler: #Selena Gomez #Benny Blanco

İlgili Haberler

Oyunculuğu bekleneni karşılayamamıştı... Selena Gomez’den 'Emilia Pérez' eleştirilerine yanıt

Oyunculuğu bekleneni karşılayamamıştı... Selena Gomez’den 'Emilia Pérez' eleştirilerine yanıt
Selena Gomez, kozmetik markası ve sosyal medya başarısıyla milyarder statüsüne ulaştı

Selena Gomez, kozmetik markası ve sosyal medya başarısıyla milyarder statüsüne ulaştı
Selena Gomez ve Zoe Saldana başrolde: 'Emilia Perez' filmi Cannes'da 9 dakika alkışlandı

Selena Gomez ve Zoe Saldana başrolde: 'Emilia Perez' filmi Cannes'da 9 dakika alkışlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler