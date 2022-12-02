'Green Book' yıldızı Frank Vallelonga Jr. sokakta ölü bulundu

02 Aralık 2022 Cuma, 16:29

28 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde bir kaldırımda ölü bulunan bir şahsın, Oscar ödüllü “Green Book” filminde rol alan aktör Frank Vallelonga Jr. olduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Washington Times'ta yer alan habere göre New York'ta bir fabrika yakınında bulunan caddede yerde hareketsiz yatan kişiyi gören kişiler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Ölüm nedeni belirlemeyen şahsın ünlü aktör Frank Vallelonga Jr. olduğu tespit edildi. Cesedin bulunmasından bir gün sonra 35 yaşındaki bir adam insan cesedini gizlemekle suçlandı.

Soruşturma devam ediyor.