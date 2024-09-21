Greta Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç

Yayınlanma: 21.09.2024 - 19:19

Güncelleme: 21.09.2024 - 19:19

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Göstericiler arasında bulunan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç" dedi.

İsrail'in canlı yayında 'soykırım' yaptığını belirten Thunberg, "İnsanların, olanları ve canlı yayında olan bir soykırımın olduğunu görüp de günlük hayatlarına nasıl devam edebildiğini ve umurunda olmadığını anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Bence harekete geçme imkanı olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmalı" dedi.

Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız" diye konuştu.