Greta Thunberg, Kopenhag'daki İsrail karşıtı bir protestoda gözaltına alındı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:15

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:15

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir gösteride gözaltına alındığı bildirildi.

Kopenhag Polis sözcüsü, Kopenhag Üniversitesi'nde 20 kişinin bir binanın girişini kapatması ve üç kişinin içeri girmesi üzerine altı kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Polis sözcüsü, “Tutuklananların isimlerini teyit edemem ama gösteriyle bağlantılı olarak altı kişi tutuklandı. Binaya zorla girdiklerinden ve girişi engellediklerinden şüpheleniliyor” açıklamasında bulundu.

Protestoyu organize eden "İşgale Karşı Öğrenciler" sözcüsü, 21 yaşındaki Thunberg'in gözaltına alınan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ekstra Bladet haber kuruluşu tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, Thunberg'in üzerinde kelepçeler ve omuzlarına örtülmüş siyah-beyaz bir kefiye şal olduğu görülüyor.

"İşgale Karşı Öğrenciler" tarafından Instagram üzerinden yapılan açıklamada “Filistin'deki durum daha da kötüleşirken Kopenhag Üniversitesi İsrail'deki akademik kurumlarla işbirliğini sürdürüyor. (Üniversitenin) merkezi yönetimini tek bir taleple işgal ediyoruz: akademik boykot hemen şimdi” denildi.