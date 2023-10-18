Greta Thunberg'e 'kamu düzeni' suçlaması

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:00

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, petrol ve gaz şirketlerinin başkanlarının Londra'da kaldığı otelin önünde düzenlenilen protestonun ardından tutuklandı.

"Fossil Free London" grubu ile eylem gerçekleştirdikten sonra tutuklanan Thunberg, tutuklanmasının ardından kamu düzeni suçuyla itham edildi.

Thunberg, "Bu konferansı, otelin girişine koymaktan ve (konferansı) fiziksel olarak engellemekten başka seçeneğimiz yok ifadesinde bulunmuştu.

Londra polisine göre, "Kamu Düzeni Yasası'nın 14. bölümü uyarınca konulan bir şarta uymamakla" suçlandı. Polis protestoculardan yoldan kaldırıma çıkmalarını talep etmişti.

20 yaşındaki Thunberg, otel girişlerini kapatan ve "petrollü paralar dışarı" sloganları atan kalabalığa katılmıştı.

İsveçli 20 yaşındaki çevre kampanyacısı, delegelerin Londra'nın merkezindeki Mayfair'de bulunan InterContinental Park Lane'deki Enerji İstihbarat Forumu'na girmelerini engellemeye çalışan bir protesto sırasında tutuklanan 29 kişiden biriydi.