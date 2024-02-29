Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 'Dünyanın en uzun dil çevresine sahip'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:31

Güncelleme: 29.02.2024 - 15:31

Guinness Rekorlar Kitabı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Oregon eyaletinde yaşayan Jenny DuVander'in dünyadaki en uzun dil çevresine sahip kadın olduğu belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, eyaletin en büyük kenti Portland'da yaşayan DuVander, oğlunu uykuya yatırırken birlikte 2023 Guinness Dünya Rekorları kitabını okuduklarını ve böyle bir kategori olduğunu ilk kez o zaman anladığını söyledi.

DuVander, "Dil çevresi uzunluğu diye bir kategori olduğunu bile bilmiyordum. Hemen evde kendiminkini ölçtüm ve en az 12 santimetre olduğunu gördüm" dedi.

Kadın daha sonra net bir ölçüm yapılması için dişçisine gittiğini ve burada gerçek uzunluğun 13,25 santimetre çıktığını belirtti.

En uzun dil çevresine sahip erkek rekoruysa Batı Virginia eyaletinde yaşayan Braydon McCullough'a ait. McCullough, 16 santimetrelik uzunlukla rekoru Mayıs 2023'te kırmıştı.

DuVander, dil çevresi ölçüsünün uzun olmasının gündelik yaşamını etkilemediği hatta enstrüman çalmasında yer yer kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Oregonlu kadın, "Flüt çalıyorum ve güçlü bir dil hızlı notalar çalmakta epey faydalı oluyor" dedi.

Rekor başvurusu yapması için kendisini cesaretlendiren oğlu Evan'a da teşekkür eden DuVander, "Guinness Rekorlar Kitabı'na bayılıyor. Rekor kırmam, kesinlikle onun insan yeteneklerine duyduğu sevgi sayesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.