Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 'Dünyanın en uzun dil çevresine sahip'

ABD'de bir kadın, dil çevresi uzunluğuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:31
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: 'Dünyanın en uzun dil çevresine sahip'
Abone Ol google-news

Guinness Rekorlar Kitabı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Oregon eyaletinde yaşayan Jenny DuVander'in dünyadaki en uzun dil çevresine sahip kadın olduğu belirtildi. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, eyaletin en büyük kenti Portland'da yaşayan DuVander, oğlunu uykuya yatırırken birlikte 2023 Guinness Dünya Rekorları kitabını okuduklarını ve böyle bir kategori olduğunu ilk kez o zaman anladığını söyledi.

DuVander, "Dil çevresi uzunluğu diye bir kategori olduğunu bile bilmiyordum. Hemen evde kendiminkini ölçtüm ve en az 12 santimetre olduğunu gördüm" dedi.

Kadın daha sonra net bir ölçüm yapılması için dişçisine gittiğini ve burada gerçek uzunluğun 13,25 santimetre çıktığını belirtti. 

En uzun dil çevresine sahip erkek rekoruysa Batı Virginia eyaletinde yaşayan Braydon McCullough'a ait. McCullough, 16 santimetrelik uzunlukla rekoru Mayıs 2023'te kırmıştı.

DuVander, dil çevresi ölçüsünün uzun olmasının gündelik yaşamını etkilemediği hatta enstrüman çalmasında yer yer kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Oregonlu kadın, "Flüt çalıyorum ve güçlü bir dil hızlı notalar çalmakta epey faydalı oluyor" dedi. 

Rekor başvurusu yapması için kendisini cesaretlendiren oğlu Evan'a da teşekkür eden DuVander, "Guinness Rekorlar Kitabı'na bayılıyor. Rekor kırmam, kesinlikle onun insan yeteneklerine duyduğu sevgi sayesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.


ABD haberleri Guinness Rekorlar Kitabı haberleri

İlgili Haberler

MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’

MSB’den ‘F-16’ açıklaması: ‘ABD tarafından gönderilen mektup elimize ulaştı’
'Gizli' askeri belgeler sızdırıldı: Komşuya nükleer, ABD'ye taktik silah

'Gizli' askeri belgeler sızdırıldı: Komşuya nükleer, ABD'ye taktik silah
Abdullah Kiğılı açıkladı: İşte Aziz Yıldırım'ın başkanlık planı!

Abdullah Kiğılı açıkladı: İşte Aziz Yıldırım'ın başkanlık planı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor

Aziz Yıldırım başkanlığa aday olmayı düşünüyor
'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
Prenses Kate kayıplara karıştı!

Prenses Kate kayıplara karıştı!
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın

Pes dedirten görüntüler! Tuvalete girdiğinden Sonra Sevgilisine Temizleten Kadın
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'

Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Seçim yapmayalım o zaman'
Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 29 Şubat 2024 puan durumu… Bugün kim birinci oldu?