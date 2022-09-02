Gündem Türkiye-İsrail normalleşmesi: Karma Komisyon eylülde toplanacak

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

2009’dan bu yana diplomatik ilişkilerde birçok gerilim yaşayan Türkiye ile İsrail, yılbaşından bu yana ilişkilerde normalleşme adımları atmaya başladı, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog martta, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye’yi ziyaret etti. İki ülke, geçen ay diplomatik ilişkilerini yeniden en üst düzeye çıkarma konusunda uzlaşmaya vardı ve büyükelçilerin atanacağı açıklandı. Diplomatik alandaki normalleşme adımları sonrası iki ülke, ticari ve ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için kritik bir toplantı düzenleyecek.

Son olarak dördüncüsü 24 Kasım 2009’da Ankara’da yapılan Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının beşincisi bu ay içinde İsrail’de yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, toplantının hazırlık çalışmaları için temmuzda ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinden görüş topladı. Edinilen bilgilerle toplantının gündemi oluşturuldu.

TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKACAK

İsrail tarafının ise iki ülke arasında mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunu toplantıda gündeme getirmesi, ayrıca yüksek teknoloji sektörlerinde İsrailli ve Türk şirketler için işbirliği olanaklarını ön plana alması gündemde. Türkiye’den ilgili bakanlıklardan yetkililerin yanı sıra geniş iş insanlarından oluşan bir grubun, İsrail’deki toplantıya katılması planlanıyor. 2009’da Ankara’daki son toplantıda İsrail tarafına Sanayi ve Ticaret Bakanı, Türk tarafına ise Milli Savunma Bakanı başkanlık etmişti. Beşinci toplantının ise ticaret bakanlarının başkanlığında yapılması bekleniyor.