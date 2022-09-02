Gündem Türkiye-İsrail normalleşmesi: Karma Komisyon eylülde toplanacak
Türkiye ile İsrail’in geçen ay aldıkları diplomatik ilişkileri en üst düzeye çıkarma kararının ardından eylülde normalleşmede kritik gelişmeler yaşanacak. İki ülkenin karşılıklı olarak atayacağı büyükelçi isimlerinin de eylül içinde netleşmesi bekleniyor.
2009’dan bu yana diplomatik ilişkilerde birçok gerilim yaşayan Türkiye ile İsrail, yılbaşından bu yana ilişkilerde normalleşme adımları atmaya başladı, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog martta, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de haziranda Türkiye’yi ziyaret etti. İki ülke, geçen ay diplomatik ilişkilerini yeniden en üst düzeye çıkarma konusunda uzlaşmaya vardı ve büyükelçilerin atanacağı açıklandı. Diplomatik alandaki normalleşme adımları sonrası iki ülke, ticari ve ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesi için kritik bir toplantı düzenleyecek.
Son olarak dördüncüsü 24 Kasım 2009’da Ankara’da yapılan Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının beşincisi bu ay içinde İsrail’de yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, toplantının hazırlık çalışmaları için temmuzda ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinden görüş topladı. Edinilen bilgilerle toplantının gündemi oluşturuldu.
TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKACAK
İsrail tarafının ise iki ülke arasında mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunu toplantıda gündeme getirmesi, ayrıca yüksek teknoloji sektörlerinde İsrailli ve Türk şirketler için işbirliği olanaklarını ön plana alması gündemde. Türkiye’den ilgili bakanlıklardan yetkililerin yanı sıra geniş iş insanlarından oluşan bir grubun, İsrail’deki toplantıya katılması planlanıyor. 2009’da Ankara’daki son toplantıda İsrail tarafına Sanayi ve Ticaret Bakanı, Türk tarafına ise Milli Savunma Bakanı başkanlık etmişti. Beşinci toplantının ise ticaret bakanlarının başkanlığında yapılması bekleniyor.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı