Fidye için kaçırılmıştı: Güney Afrikalı milli futbolcu öldürüldü
Kaizer Chiefs forması giyen Luke Fleurs, fidye için kaçırılmıştı. Güney Afrikalı futbolcu, polis müdahalesinin beklenildiği sırada öldürüldü.
Güney Afrika takımlarından Kaizer Chiefs forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Luke Fleurs, trajik bir olay sonrası yaşamını yitirdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, fidye için kaçırılan futbolcu, polis müdahalesinin beklenildiği sırada silahla vurularak öldürüldü.
KAIZER CHIEFS AÇIKLAMA YAYIMLADI
Kaizer Chiefs, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Luke Fleurs'un hayatını kaybettiğini açıkladı ve taziye mesajı yayımladı.
26 Ekim 2023 tarihinde Kaizer Chiefs'e transfer olan Fleurs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayaller gerçek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYMİŞTİ
Güney Afrika Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki stoper, ülkesini son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.
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