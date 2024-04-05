Fidye için kaçırılmıştı: Güney Afrikalı milli futbolcu öldürüldü

Kaizer Chiefs forması giyen Luke Fleurs, fidye için kaçırılmıştı. Güney Afrikalı futbolcu, polis müdahalesinin beklenildiği sırada öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:03
Fidye için kaçırılmıştı: Güney Afrikalı milli futbolcu öldürüldü
Abone Ol google-news

Güney Afrika takımlarından Kaizer Chiefs forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Luke Fleurs, trajik bir olay sonrası yaşamını yitirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, fidye için kaçırılan futbolcu, polis müdahalesinin beklenildiği sırada silahla vurularak öldürüldü.

KAIZER CHIEFS AÇIKLAMA YAYIMLADI

Kaizer Chiefs, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Luke Fleurs'un hayatını kaybettiğini açıkladı ve taziye mesajı yayımladı.

26 Ekim 2023 tarihinde Kaizer Chiefs'e transfer olan Fleurs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayaller gerçek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYMİŞTİ

Güney Afrika Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki stoper, ülkesini son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.


Luke Fleurs haberleri Kaizer Chiefs haberleri Güney Afrika haberleri

İlgili Haberler

Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!

Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!
Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!

Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!
Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle geçti

Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle geçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konya'da taraftar sahaya girdi!

Konya'da taraftar sahaya girdi!
CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!

CHP’li başkanın avukat oğlu ofisinde ölü bulundu!
İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'

İlker İnanoğlu babası hakkında konuştu: 'Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum'
Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!

Tek bir değişiklik var: Yeni 50 ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde!
Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a sitem: 'Niye çağırdın bu kadar insanı?'

Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a sitem: 'Niye çağırdın bu kadar insanı?'
Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!

Eşleri ile voleybol maçında buluştular… İmamoğlu ve Dedetaş’a yoğun ilgi!
Adana Demirspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye 3 kötü haber!

Adana Demirspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye 3 kötü haber!
Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?